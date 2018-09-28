Новый расчет пенсий, трагедия в Петербурге и другие события дня

Командир Чепиги заговорил
Экс-руководитель батальона курсантов ДВОКУ Александр Боржко подтвердил, что училище окончил человек по фамилии Чепига. Как сообщает РИА Новости, Боржко назвал Чепигу военным, а не разведчиком.
Эрдоган и Меркель не отдают газ из РФ
Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили в защиту поставок российского газа на июльском саммите НАТО в Брюсселе. О предметном диалоге с президентом США Дональдом Трампом турецкий лидер рассказал журналистам на борту самолета на пути в Германию.
В России изменят формулу расчета пенсий
В России может измениться формула расчета страховых пенсий.
Накануне правительство представило проект документа об основных направлениях своей деятельности до 2024 года. Среди прочего в нем упомянуто намерение улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».
Петербуржцы сварились заживо из-за курток
Администратор петербуржского антикафе, в котором погибли посетители, рассказал, почему молодые люди не смогли спастись.
У России нашли самолет Третьей мировой
Российский перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, получивший сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М, может оказаться оружием Третьей мировой войны.
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Россия разместит в Сирии системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дополнительно в Сирию поставят систему подавления КВ и УКВ-радиосвязи, блокирующую все системы и средства управления авиацией и корабельными группировками. Усиление РЭБ произойдет в ближайшие недели, одновременно с поставкой в Сирию ЗРК С-300.
Россию втягивают в новый шпионский скандал
Власти России могут оказаться втянуты в новый скандал, который позволит говорить о новых «имперских амбициях» Кремля.
Грузия выставила России жесткое требование
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии.
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Погибший в ЦАР российский журналист Орхан Джемаль работал над собственным расследованием поставок оружия из России представителям частных военных компаний.
Украину взрывают изнутри
Юлия Тимошенко пообещала ликвидировать «Нафтогаз Украины», если победит на президентских выборах. Ее фракция в Верховной раде также внесла законопроект, запрещающий любые манипуляции с украинской газотранспортной системой.