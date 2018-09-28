Новый расчет пенсий и другие события дня

Главные события пятницы

Командир Чепиги заговорил

Экс-руководитель батальона курсантов ДВОКУ Александр Боржко подтвердил , что училище окончил человек по фамилии Чепига. Как сообщает РИА Новости, Боржко назвал Чепигу военным, а не разведчиком.

Эрдоган и Меркель не отдают газ из РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили в защиту поставок российского газа на июльском саммите НАТО в Брюсселе. О предметном диалоге с президентом США Дональдом Трампом турецкий лидер рассказал журналистам на борту самолета на пути в Германию.

В России изменят формулу расчета пенсий

В России может измениться формула расчета страховых пенсий.

Накануне правительство представило проект документа об основных направлениях своей деятельности до 2024 года. Среди прочего в нем упомянуто намерение улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».

Петербуржцы сварились заживо из-за курток

Администратор петербуржского антикафе, в котором погибли посетители, рассказал, почему молодые люди не смогли спастись.

У России нашли самолет Третьей мировой

Российский перспективный многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, получивший сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М, может оказаться оружием Третьей мировой войны.

Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20

Россия разместит в Сирии системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дополнительно в Сирию поставят систему подавления КВ и УКВ-радиосвязи, блокирующую все системы и средства управления авиацией и корабельными группировками. Усиление РЭБ произойдет в ближайшие недели, одновременно с поставкой в Сирию ЗРК С-300.

Россию втягивают в новый шпионский скандал

Власти России могут оказаться втянуты в новый скандал, который позволит говорить о новых «имперских амбициях» Кремля.

Грузия выставила России жесткое требование

Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ

Погибший в ЦАР российский журналист Орхан Джемаль работал над собственным расследованием поставок оружия из России представителям частных военных компаний.