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Путин, Макрон, Меркель и Эрдоган нашли тему для разговора
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Путин, Макрон, Меркель и Эрдоган нашли тему для разговора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что собирается встретиться с лидерами России, Турции и Франции. Об этом сообщает агентство Reuters.
Планируется, что четырехсторонняя встреча Меркель, Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Эмманюэля Макрона пройдет в октябре. Лидеры стран будут обсуждать положение дел, сложившееся в сирийской провинции Идлиб.
17 сентября на встрече в Сочи Путин и Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров, подконтрольной турецким войскам и российской военной полиции.
Идлиб — последний регион Сирии, контролируемый группировками вооруженной оппозиции. Помимо умеренных оппозиционных сил в нем присутствуют представители различных джихадистских группировок. По инициативе России и Турции, им было предложено разоружиться и распустить иностранных наемников. Боевики отказались сдаваться и отступили.
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