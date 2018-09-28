Путин, Макрон, Меркель и Эрдоган нашли тему для разговора

17 сентября на встрече в Сочи Путин и Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров, подконтрольной турецким войскам и российской военной полиции.

Идлиб — последний регион Сирии, контролируемый группировками вооруженной оппозиции. Помимо умеренных оппозиционных сил в нем присутствуют представители различных джихадистских группировок. По инициативе России и Турции, им было предложено разоружиться и распустить иностранных наемников. Боевики отказались сдаваться и отступили.