У английской королевы оказалось три руки

У Елизаветы II нашли фейковую руку для приветствий

Королева Великобритании Елизавета II использует для приветствия публики специальное устройство, которое имитирует ее руку в перчатке. Об этом сообщило издание Daily Mirror, ссылаясь на слова принцессы Анны в книге Queen of the World.

Речь идет о довольно простом приспособлении — установленной на деревянном рычаге перчатке, набитой плотным материалом. Чтобы привести ее в движение, которое напомнит приветственный жест, нужно всего лишь легко прикоснуться к рычагу. Это позволяет 92-летней Елизавете II не прерывать приветствие публики во время общественных мероприятий, когда она устает.

Фейковую руку, как рассказала принцесса Анна, шесть лет назад королеве презентовали студенты из Австралии. Впрочем, автор вышеупомянутой книги, Роберт Хардмэн предположил, что Елизавета II прежде не использовала устройство. "Но я слышал, что оно стало любимой семейной шуткой", — отметил он.