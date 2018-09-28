Ещё
У английской королевы оказалось три руки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Елизаветы II нашли фейковую руку для приветствий 

Российская Газета + ещё 23 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Королева Великобритании Елизавета II использует для приветствия публики специальное устройство, которое имитирует ее руку в перчатке. Об этом сообщило издание Daily Mirror, ссылаясь на слова принцессы Анны в книге Queen of the World.
Речь идет о довольно простом приспособлении — установленной на деревянном рычаге перчатке, набитой плотным материалом. Чтобы привести ее в движение, которое напомнит приветственный жест, нужно всего лишь легко прикоснуться к рычагу. Это позволяет 92-летней Елизавете II не прерывать приветствие публики во время общественных мероприятий, когда она устает.
Фейковую руку, как рассказала принцесса Анна, шесть лет назад королеве презентовали студенты из Австралии. Впрочем, автор вышеупомянутой книги, Роберт Хардмэн предположил, что Елизавета II прежде не использовала устройство. "Но я слышал, что оно стало любимой семейной шуткой", — отметил он.
Российская Газета: последние новости
Трамп рассказал, когда встретится с Ким Чен Ыном Бывшую "Мисс Ирака" застрелили в Багдаде за откровенные снимки Порошенко высмеяли в Сети за одинаковый с Трампом дресс-код
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Донбассу826
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»54
«Мне и 100 миллионов было бы мало»105
Связанный со «Скрипалями» журналист сбежал из России12
Алиссу Милано попросили прикрыться в Сенате1
Видео
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
00:19
Реактивный снаряд прилетел в Ингушетию
Общество
01:33
Убийство известного рэпера попало на видео
Шоу-бизнес Криминал
06:07
Меркель отказывает Путину в почестях
В мире Политика
02:11
Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал
Общество
05:01
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»
Шоу-бизнес
03:42
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
Происшествия
01:21
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Происшествия
03:32
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение