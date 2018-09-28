У английской королевы нашли третью руку

У английской королевы нашли искусственную руку

Королева Великобритании Елизавета II имеет искусственную руку, которой можно махать подданным в случае усталости. Об этом сообщает таблоид Daily Mirror.

Устройство представляет собой набитую перчатку на деревянном рычаге. «Руку» легко можно привести в движение, и она начнет «ходить туда-сюда».

Искусственную руку Елизавете II в шутку подарили несколько лет назад австралийские студенты, рассказала дочь монарха, принцесса Анна, в книге Роберта Хардмана «Королева мира». Елизавете II понравился подарок. Анна утверждает, что королева никогда не использовала искусственную руку на публике, но в семье устройство стало любимым предметом для шуток.

В июле специалисты по этикету рассказали, что Елизавета II почти всегда ходит в перчатках из-за практичности. Они предотвращают передачу микробов, ведь в течение дня монарх пожимает руку многим людям.

92-летняя Елизавета II занимает престол уже 66 лет. Она является не только королевой Великобритании, но также главой англиканской церкви, главой Содружества наций и монархом в 15 независимых государствах, в том числе Австралии, Канаде и Новой Зеландии.