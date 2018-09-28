Ещё
У английской королевы нашли третью руку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новый расчет пенсий, трагедия в Петербурге и другие события дня
Новый расчет пенсий, трагедия в Петербурге и другие события дня

У английской королевы нашли искусственную руку 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Королева Великобритании Елизавета II имеет искусственную руку, которой можно махать подданным в случае усталости. Об этом сообщает таблоид Daily Mirror.
Устройство представляет собой набитую перчатку на деревянном рычаге. «Руку» легко можно привести в движение, и она начнет «ходить туда-сюда».
Искусственную руку Елизавете II в шутку подарили несколько лет назад австралийские студенты, рассказала дочь монарха, принцесса Анна, в книге Роберта Хардмана «Королева мира». Елизавете II понравился подарок. Анна утверждает, что королева никогда не использовала искусственную руку на публике, но в семье устройство стало любимым предметом для шуток.
В июле специалисты по этикету рассказали, что Елизавета II почти всегда ходит в перчатках из-за практичности. Они предотвращают передачу микробов, ведь в течение дня монарх пожимает руку многим людям.
92-летняя Елизавета II занимает престол уже 66 лет. Она является не только королевой Великобритании, но также главой англиканской церкви, главой Содружества наций и монархом в 15 независимых государствах, в том числе Австралии, Канаде и Новой Зеландии.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузия выставила России жесткое требование544
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20332
Главный плейбой Италии умер во время секса84
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге18
«Пугачева отдала дочь в детский дом»9
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:11
Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал
Общество
05:01
«Пугачева отдала дочь в детский дом»
Шоу-бизнес
03:42
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
Происшествия
01:21
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Происшествия
03:32
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Армия Ближний Восток
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
00:46
Вскрылись новые подробности предательства Скрипаля
В мире
01:26
Россию втягивают в новый шпионский скандал
Политика В мире
01:00
Грузия выставила России жесткое требование
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение