Ещё
Ставший врагом Украины глава МИД Венгрии усилил охрану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Полицейские в Москве расстреляли прохожего за замечание
Полицейские в Москве расстреляли прохожего за замечание

МИД Венгрии обвинил Порошенко в раздувании экстремистских настроений 

Lenta.ru + ещё 32 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер обвинил украинского президента Петра Порошенко и другие властные структуры страны в раздувании экстремистских настроений. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
Комментируя внесение главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто в список врагов Украины на сайте «Миротворец», Менцер заявил, что ничего подобного никогда не случалось, и служба безопасности министра приняла все необходимые меры.
«Однако министр поддерживает каждую из своих предыдущих претензий, как тот факт, что нынешний президент Украины и властные структуры пытаются получить поддержку и голоса, раздувая экстремистские настроения», — заявил пресс-секретарь венгерского МИД.
Он добавил, что «министр иностранных дел Венгрии не может быть запуган, и закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Сийярто и его четко определенную, безусловную и решительную поддержку». Действия украинских властей, разжигающих экстремистские настроения в отношении венгерского сообщества, Менцер назвал неприемлемыми ввиду того, что Украина готовится к членству в НАТО и ЕС.
Ранее стало известно, что Украина может выдворить консула Венгрии из Закарпатской области из-за инцидента с раздачей венгерских паспортов украинским гражданам.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейские в Москве расстреляли прохожего за замечание131
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег113
Марина Хлебникова нашла экс-мужа мертвым11
Горячая военнослужащая разделась для календаря18
Глава МИД Британии пригрозил ГРУ53
Видео
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
00:42
Кремль расказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Украина
01:09
Глава МИД Британии пригрозил ГРУ
Политика
00:28
Иран нанес ракетные удары по Сирии
Армия В мире
00:28
Иран запустил по Сирии ракеты с угрозами США и Израилю
Армия
04:13
Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»
Технологии Статьи
00:32
Звезду «Интернов» разыскивает полиция
Шоу-бизнес Происшествия
01:33
Раскрыты тайны личной жизни второго «отравителя» Скрипаля
Политика
00:57
Британия отказалась выдавать России банкира
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение