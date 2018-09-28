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На Украине изменят железнодорожные билеты
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На Украине решили изменить железнодорожные билеты с надписями на русском языке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Facebook
Пресс-служба Украинской железной дороги сообщила, что собирается изменить дизайн железнодорожных билетов, на которых изображен российский поезд и надписи дублируются на русском языке.
Изначально разработанный еще в 2017 году новый дизайн билетов не одобрили. Однако недавно проект решили вернуть и попросили Украинскую железную дорогу подготовить новый вариант документов.
Сейчас документ согласовывается внутри компании. После этого предложения будут направлены в министерство инфраструктуры, сообщает LB.
В настоящее время на украинских железнодорожных билетах изображен российский поезд ЕР-200, который раньше ходил между Москвой и Санкт-Петербургом и не имел к Украине никакого отношения. При этом все надписи на билетах дублируются на русском языке.
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