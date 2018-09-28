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Радикалы захватили православный храм на Украине
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В Иваново-Франковской области захватили храм канонической УПЦ 

РИА Новости + ещё 15 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Радикалы из "Правого сектора"* в пятницу днем захватили храм канонической Украинской православной церкви в Иваново-Франковской области, несколько прихожан при этом серьезно пострадали, сообщается на сайте УПЦ.
"Сегодня, 28 сентября, около 13.00 праворадикалы из "Правого сектора" в поселке Богородчаны на Ивано-Франковщине захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви. Взломали двери, разбили окна, избили верующих. Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", — говорится в сообщении.
Радикалы, по словам очевидцев, смогли проникнуть в церковь через внутренний двор. Затем они устроили драку с прихожанами, которые находилась внутри — несколько человек получили серьезные травмы.
"Выгнав всех прихожан, рейдеры сменили замки. Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной", — говорится в сообщении.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил о поступающих угрозах со стороны радикалов захватить лавру и устроить провокации в отношении других храмов и монастырей, находящихся в ведении канонической Украинской православной церкви. Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовке "украинской автокефалии".
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.
Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
* Организация, запрещенная в России.
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