Украинцев в прямом эфире назвали «нацией болванов»

Большинство населения Украины покупают и читают мало книг, а информацию предпочитают получать посредством ТВ-картинки, поскольку являются болванами, заявил известный львовский телеведущий и писатель Остап Дроздов. Ранее «позорные» результаты выпускного экзамена школьников по математике шокировали главу МИД Украины Павла Климкина . Ситуацию он охарактеризовал как «тотальная катастрофа».

Известный украинский журналист, писатель и телеведущий Остап Дроздов пожаловался на низкие доходы с продажи своих книг на Украине, причину этого он видит в невысоком уровне умственного развития большей части населения своей страны.

«Мы — нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, что там говорят», — указал львовский писатель, объяснив тем самым нежелание украинцев покупать и читать книги.

Заявление Дроздова раскритиковали украинские националисты, которые обвинили писателя в алчности и жадности, а также отсутствии патриотических чувств, передает ФАН.

Двумя неделями ранее украинская националистка и детская писательница Лариса Ницой потребовала лишить должности министра образования Лилию Гриневич , поскольку та вернула в школы «пропагандистские» учебники по русскому языку.

В своем фейсбуке Ницой опубликовала пост, в котором возмутилась тем, что в украинских школах вновь появился учебник с двуглавым орлом и российским триколором. Как пояснила писательница, активистка Марина Зеленюк нашла на сайте министерства образования и науки рекомендацию использовать этот учебник на уроках русского языка в 1-3 классах для школ с украинским языком обучения.

К посту Ницой приложила фото некоторых страниц из книги. В частности, там говорится, что орел, изображенный на гербе России, является «символом величия и значительности государства в мире». Кроме того, в учебнике отмечается, что «есть в этом символе и предостережение — с такой птицей воевать опасно». Кроме того, Ницой назвала быдлом украинцев за то, что большинство из них слушает российскую поп-музыку, передает НСН.

Порошенко призвал молодежь возвращаться в страну после обучения за рубежом.

«Если поехал за границу — ничего страшного в этом нет. Хочет кто-то учиться за границей, там сейчас в отдельных странах цены на обучение ниже, чем на коммерческих направлениях на Украине. Но обязательно вернитесь в страну», — сказал украинский лидер во время общения со студентами в Виннице.

При этом он подчеркнул, что гордится, что получил высшее образование на Украине.

«Я, к примеру, горжусь украинским образованием и считаю, что образование, которое я получил на факультете международных отношений и международного права, является не хуже, чем в лучших университетах», — сказал Порошенко.

Дочери самого Порошенко — 18-летние Александра и Евгения — в этом году получили среднее образование в Великобритании, ненадолго вернулись в Киев и снова уехали учиться в Лондон, теперь уже получать высшее образование.

По словам жены украинского лидера Марины Порошенко, их дочери — Александра и Евгения — поступили в University College London и University of the Arts in London на специальности «Экономика» и «Анимация» соответственно. Она отметила, что девушки успешно прошли все необходимые вступительные экзамены и показали высокие результаты.

Месяцем ранее «позорные» результаты выпускного экзамена школьников по математике шокировали министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о чем он написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, итоги внешней независимой оценки (ВНО) указывают на «тотальную катастрофу» в системе образования Украины.

«Откровенно говоря, хочется бить тревогу. 48% абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса.

Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах!» — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кстати, в этом году в тестах по математике комиссия установила минимальным порогом 10 баллов. Его перешли 81% абитуриентов. Как считает Климкин, такие показатели в конечном счете могут довести систему образования до того, что страна «окажется нигде».

«Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни. И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география и, что поражает, украинский… Вдумайтесь?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует?» — задался вопросом дипломат.

Он также выразил уверенность в том, что, если в стране не изменится подход к преподаванию, у молодежи не будет стимула к учебе, а качество образования не улучшится, то страна придет к «остановке в развитии».