Ещё
Писательница призвала вытеснить русский язык из Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская писательница призвала вытеснить русский язык из Украины 

ТК «Звезда» + ещё 16
Фото: Олеся Венгринович, Facebook
По словам писателя и активистки Ларисы Ницой, этот процесс нужно осуществлять с помощью «культурного натиска».
Русский язык должен быть вытеснен из Украины с помощью «культурной волны», или «культурного натиска». Такое мнение озвучила в интервью местной прессе украинская писательница Лариса Ницой. По словам автора, «русскоязычный московский продукт» должен быть вытеснен «украинским продуктом».
«Такой украинский продукт сейчас готовится, он уже есть и продолжает развиваться», — заявила Ницой.
Удачным примером борьбы с русским языком писательница назвала Польшу. По ее словам, если раньше русская речь там звучала как на телевидении, так и на радио, то сейчас в публичном пространстве ее практически не слышно.
По словам Ницой, в процессе искоренения русского языка украинцы не применяют агрессивных методов. А то, как действуют власти страны, она считает «расширением границ украинской речи на законодательном уровне».
Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой, известная скандальными высказываниями в антироссийском и националистическом ключе, призвала украиноязычных студентов бойкотировать русский язык.
По словам Ницой, учителя вообще не имеют права разговаривать со студентами на русском, так как главный государственный язык — украинский. Пренебрежение этим правилом, по ее словам, является, правонарушением и преступлением.
До этого Ницой рассказала, что штрафовала вожатых за русский язык, когда работала в детском лагере в Карпатах.
Еще в одном из своих высказываний она сравнила русский язык с вирусом, от которого якобы требуется защита. В другом — назвала «быдлом» украинцев, которые слушают российскую музыку.
ТК «Звезда»: последние новости
Опубликованы первые кадры с места взрыва в Донецке Конкурс красоты «Мисс Финляндия» выиграла девушка с русскими корнями Лучше жевать, чем говорить – сенатор раскритиковал угрозу главы МВД США о морской блокаде России
Комментарии36
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве расстреляли полицейских18
Раскрыты тайные метки квартирных воров в Москве7
В РФ начались испытания новейшего СВЧ-оружия152
Американский офицер разнес украинских военных501
«Кто это сделал?»: Порошенко поблагодарил Путина743
Видео
04:13
Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»
Технологии Статьи
00:35
Раскрыто число погибших в Сирии военных РФ
Армия
03:00
Задача для китайских школьников взорвала Сеть
Образование Общество
01:01
«Осторожно, двери отрываются»: ЧП в метро Москвы
Происшествия
00:49
Седокова испытала унижение на корпоративе
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Панин порадовал украинцев
Шоу-бизнес
00:34
«Беременная Бледанс налегает на апероль»
Шоу-бизнес
01:34
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
В мире
02:03
Путину подарят три винтажных самолета
Армия
01:04
Москву пытаются втянуть в косовский кризис
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение