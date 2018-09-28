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Тимошенко призвала украинцев «потерпеть»
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Тимошенко призвала украинцев «потерпеть» до выборов 2019 года 

RT на русском 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала граждан своей страны «потерпеть» до выборов 2019 года, сообщает ФАН.
На брифинге она сказала, что нужно «сжав зубы, просто потерпеть полгода до выборов, потому что после них нынешняя вакханалия сразу закончится».
Кроме того, Тимошенко попросила руководителей федеральных силовых и госструктур не позволить действующей власти нанести за предстоящие шесть месяцев материальный ущерб Украине и её народу.
Ранее политик заявила, что если она победит на выборах президента Украины, то ликвидирует компанию «Нафтогаз», так как она является ненужным посредником.
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