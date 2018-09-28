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Дутерте признался в убийствах тысяч граждан без суда
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Дутерте признался в убийствах тысяч граждан без суда 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Rouelle Umali / Globallookpress.com
Президент Филлипин Родриго Дутерте назвал «своим единственным грехом» внесудебные убийства в ходе войны с наркотиками. Об этом пишет South China Morning Post.
Дутерте выступил с речью в адрес своих критиков в четверг, 27 сентября.
«В чем моя вина? Разве я украл хоть один песо? Мой единственный грех— это убийства без суда», — сказал президент.
Как сообщает издание, правозащитники расценили слова президента как признание вины. Дутерте ранее признавал, что в ходе развернутой им «войны с наркотиками» происходят массовые внесудебные расправы, но всегда отрицал, что это инициатива государства.
Представитель Дутерте Харри Роке заявил, что президент говорил «в шутливой манере» и его слова «не стоит воспринимать буквально».
В той же речи президент Филлипин подчеркнул, что не собирается заканчивать «войну с наркотиками». «Она не закончится. Как я говорил, я готов поставить на кон свою жизнь, свою президентство, и готов потерять их в любой момент. Это дело чести».
Международный уголовный суд (МУС) в марте этого года начал расследование действий Дутерте на посту мэра города Давао, а затем на посту президента. В ответ на это президент заявил, что страна откажется от участия в Римском статуте, дающем МУС право на расследование.
По официальным данным правительства республики, за два года борьбы с наркотиками были убиты около 4,5 тысячи человек, в основном мелкие наркодилеры и наркозависимые. По данным МУС, погибших по меньшей мере восемь тысяч, а, как пишет SCMP, по данным некоторых правозащитных групп, их число достигает 12 тысяч человек.
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