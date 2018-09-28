На Украине в суде избили адвоката журналиста Муравицкого

На Украине националисты напали в суде на адвоката журналиста Муравицкого

На Украине члены экстремистской группировки С14 напали в суде на адвоката Андрея Гожима, который представляет интересы журналиста Василия Муравицкого.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что конфликт произошёл после того, как суд объявил перерыв.

Уточняется, что данную информацию на своей странице в Facebook подтвердил и сам журналист.

«Дело у прокуроров валится! Только что прямо в зале суда Житомира титушки вместе с Евгением Карасем напали на моих адвокатов и избили их! Когда вышел прокурор было совершено нападение!» — написал он.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на очевидцев произошедшего, представители С14 находились в зале суда с холодным оружием. Охрана пустила их внутрь здания под предлогом того, что рамка металлодетектора не фиксирует у националистов наличия оружия.