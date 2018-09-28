«Мы не сограждане»: глава МИД Абхазии поправил грузинского премьера

Ранее, выступая в рамках Генассамблеи ООН , премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что будущее страны вместе с Абхазией и Южной Осетией. Премьер заявил, что обращается с трибуны "к абхазским и осетинским согражданам". При этом он сказал, что жители Южной Осетии и Абхазии должны получать возможность использовать все блага, которые есть у граждан Грузии, а именно образование, медицину и безвизовый режим с Евросоюзом

Очередная сессия Генеральной ассамблеи ООН начала работу 18 сентября.

Не сограждане

"Самое главное заблуждение господина премьер-министра и всех руководителей, которые сегодня есть в Грузии — мы не сограждане. Мы граждане различных государств, соседних государств. Но не одного государства", — сказал Кове РИА Новости, комментируя слова Бахтадзе.

По его словам, это основная мысль, которая должна дойти до понимания руководства Грузии.

"Исходя из этого посыла, наверное, уже можно будет строить планы о мирном сосуществовании двух народов, которые проживают в двух соседних государствах", — подчеркнул министр.

Прекратить изоляцию

При этом Кове усомнился в искренности слов грузинского премьера. "Относительно его предложений, которые направлены на то, чтобы абхазы и осетины лечились бесплатно в клиниках Грузии, пользовались благами безвизового въезда в Евросоюз и всего прочего, на это мы всегда заявляем одно — если Грузины хотят, чтобы абхазы и осетины жили хорошо, первое, что они должны сделать — это прекратить политику международной изоляции Абхазии и Южной Осетии", — указал глава МИД.

"В этом плане необходимо, чтобы они посмотрели на нынешний закон об оккупированных территориях, которые есть в Грузии и который препятствует международному развитию Абхазии и Южной Осетии", — добавил он.

По мнению главы МИД Абхазии, политика нынешнего руководства Грузии, "как и во все предыдущие годы, заключается в том, чтобы осуществлять полную стагнацию развития Абхазии".

"Ни о каких благах речи в принципе не идет. Это все популизм, который направлен на уши их международных партнеров", — заявил Кове.

"Мы на днях сделали заявление, в котором в очередной раз выразили недоумение и просьбу к руководителям международных структур с тем, чтобы представителям Абхазии и Южной Осетии дали возможность выступать и доносить свои позиции на всех тех площадках, где это делает Грузия. Иначе получается абсурд — когда о конфликте Абхазии и Грузии говорит только Грузия, а позицию Абхазии никто слышать не хочет. Эти вещи нужно менять, тогда, возможно, будет диалог", — заключил он.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.