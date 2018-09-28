Вскрылись новые подробности предательства Скрипаля

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Focus: Скрипаль работал на разведку НАТО 

Газета.Ru + ещё 16 2 часа назад
Источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI) заявил, что отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на разведку четырех стран-участниц альянса. Об этом пишет Focus.
По словам источника, сотрудничество Скрипаля с разведслужбами НАТО продолжалось до 2017 года. При этом он якобы выдавал им информацию о действующих на территории других стран российских шпионах.
Ранее сообщалось, что Скрипаль совершил тайный визит в Чехию, а также по меньшей мере один раз встречался с представителями чешских спецслужб на территории Соединенного Королевства.
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