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Турция начнет охоту за врагами Эрдогана по всему миру
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NBC: Турция начнет охоту за врагами Эрдогана по всему миру 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Reuters/AP
Несмотря на то, что Турция является союзником НАТО, власти страны объявили охоту на врагов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана за пределами государства, в том числе на территории США, рассказывает американский телеканал NBC News.
В частности, речь идет об исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, который скрывается в США. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что турецкая национальная разведка начнет зарубежные "операции" против сторонников Фетхуллаха Гюлена — проповедника, который живет в эмиграции в американском штате Пенсильвания.
Турция считает, что Гюлен пытался организовать государственный переворот в июле 2016 года. Помимо этого, за пределами турецкой республики действует международное движение последователей Гюлена, которое в Турции известно как FETO (Fethullah Terror Group) и признано террористическим. Именно на зарубежные подразделения данной организации будет направлено внимание турецкой разведки, отмечает американский телеканал.
"Они почувствуют, что Турция дышит им в затылок", — передает NBC слова пресс-секретаря Эрдогана во время встречи с журналистами в Анкаре.
Турция не раз пыталась добиться от Белого дома экстрадиции Гюлена, однако в Вашингтоне эти требования были проигнорированы, напоминает NBC News.
Ранее сообщалось, что в Турции построят больше тюрем после неудачной попытки госпереворота в 2016 году.
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