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Актера «Склифосовского» остановили в украинском аэропорту
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Актера «Склифосовского» остановили в украинском аэропорту после съемок в Крыму 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: angelordemonsts / YouTube
Украинские пограничники не пустили на территорию страны российского актера Дмитрия Бедерина. Артист был остановлен в аэропорту «Борисполь», в который прибыл из Кишинева, передает РИА Новости со ссылкой на советника главы погранслужбы Украины Олега Слободяна.
28-летнему Бедерину также запретили въезд в страну на три года. Причиной запрета стали съемки актера в Крыму.
Слободян отметил, что сотрудники погранслужбы «самостоятельно в рамках своих полномочий или по поручению Службы безопасности Украины не пропустили через границу и запретили въезд почти 130 российским деятелям искусства и спорта».
Бедерин снялся в таких фильмах, как «Любить нельзя забыть», «Зимы не будет» и «В плену обмана», а также в сериалах «Склифосовский», «Не плачь по мне, Аргентина!» и «Отблески».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев отказался признать результаты плебисцита. Украинские пограничники регулярно запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, которые посещали полуостров после присоединения.
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