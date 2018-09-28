Британия назовет имя второго «отравителя» Скрипалей

Times сообщила, когда назовут настоящее имя второго «отравителя» Скрипалей

Настоящее имя Александра Петрова, которого Лондон называет сотрудником российского ГРУ , совместно опубликуют британский проект Bellingcat и издание The Insider, сообщили их представители Роман Доброхотов и Мориц Ракужицкий.

Издание напоминает, что на этой неделе было раскрыто настоящее имя Руслана Боширова — еще одного подозреваемого в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 26 сентября Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига , который является полковником российского ГРУ.

В марте в Солсбери без сознания были обнаружены бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После госпитализации британские власти заявили, что они были отравлены с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон возложил вину за инцидент на Москву, Россия не раз отрицала свою причастность к отравлению. В сентябре в Британии рассказали о последних данных состояния здоровья семьи Скрипалей.