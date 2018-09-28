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Британия назовет имя второго «отравителя» Скрипалей
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Times сообщила, когда назовут настоящее имя второго «отравителя» Скрипалей 

Газета.Ru + ещё 39 1 час назад
Фото: RT
Настоящие данные о личности второго подозреваемого в отравлении семьи Скрипалей в британском Солсбери — Александра Петрова будут опубликованы в течение 7-10 дней, передает британская газета The Times.
Настоящее имя Александра Петрова, которого Лондон называет сотрудником российского ГРУ, совместно опубликуют британский проект Bellingcat и издание The Insider, сообщили их представители Роман Доброхотов и Мориц Ракужицкий.
Издание напоминает, что на этой неделе было раскрыто настоящее имя Руслана Боширова — еще одного подозреваемого в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 26 сентября Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, который является полковником российского ГРУ.
В марте в Солсбери без сознания были обнаружены бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После госпитализации британские власти заявили, что они были отравлены с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон возложил вину за инцидент на Москву, Россия не раз отрицала свою причастность к отравлению. В сентябре в Британии рассказали о последних данных состояния здоровья семьи Скрипалей.
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