Тимошенко обвинила Порошенко в захвате ГТС Украины

Тимошенко обвинила Порошенко в намерении присвоить половину ГТС Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в намерении присвоить через подставных фирм и лиц почти половину газотранспортной системы (ГТС) страны. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

"Я так поняла, Петр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать ее себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС", — сказала она.

Политик заявила, что стоимость сооружения ГТС Украины составляет около $300 млрд, обвинив главу государства и его соратников в желании "забрать в собственность почти половину ГТС по цене в 20 раз меньше" реальной.

Тимошенко назвала обманом заявления чиновников и политиков о том, что газотранспортная система "останется без газа и превратится в металлолом". Политик заявила в этой связи, что в стране необходимо наращивать стремительными темпами собственную добычу газа, чтобы наполнять ГТС и даже "экспортировать газ в ЕС ". Лидер партии добавила, что в парламенте Украины ее фракция зарегистрировала проект закона, который запрещает "любую манипуляцию с ГТС".

Ранее руководство "Нафтогаза" обращалось к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой вынести тему украинской ГТС на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Компания отмечала, что украинское законодательство позволяет квалифицированному международному партнеру купить до 49% в уставном капитале оператора ГТС, а общая стоимость ГТС страны по оценкам "авторитетной международной компании" составляет около $14 млрд Среди иных предложенных компанией инициатив — обязать правительство Украины в координации с международными партнерами разработать и утвердить план действий на случай "полного отсутствия транзита после 2019 года".

Между тем, в последующем представители "Нафтогаза" утверждали, что в этом обращении не было предложения продать половину ГТС.

В компании сообщали, что новый оператор ГТС появится на Украине в начале 2020 года по истечении действия транзитного контракта между Украиной и РФ. При этом новая структура будет отдельным юридическим лицом в составе "Нафтогаза". Кабинет министров страны начал поиск партнеров по управлению украинской ГТС в декабре прошлого года. Закон Украины "О рынке природного газа" предусматривает возможность привлечения инвестора к работе и управлению ГТС путем обладания до 49% акций оператора газотранспортной системы.