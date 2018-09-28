Ещё
Тимошенко обвинила Порошенко в захвате ГТС Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко обвинила Порошенко в намерении присвоить половину ГТС Украины 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в намерении присвоить через подставных фирм и лиц почти половину газотранспортной системы (ГТС) страны. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Киеве.
"Я так поняла, Петр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать ее себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС", — сказала она.
Политик заявила, что стоимость сооружения ГТС Украины составляет около $300 млрд, обвинив главу государства и его соратников в желании "забрать в собственность почти половину ГТС по цене в 20 раз меньше" реальной.
Тимошенко назвала обманом заявления чиновников и политиков о том, что газотранспортная система "останется без газа и превратится в металлолом". Политик заявила в этой связи, что в стране необходимо наращивать стремительными темпами собственную добычу газа, чтобы наполнять ГТС и даже "экспортировать газ в ЕС". Лидер партии добавила, что в парламенте Украины ее фракция зарегистрировала проект закона, который запрещает "любую манипуляцию с ГТС".
Ранее руководство "Нафтогаза" обращалось к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой вынести тему украинской ГТС на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Компания отмечала, что украинское законодательство позволяет квалифицированному международному партнеру купить до 49% в уставном капитале оператора ГТС, а общая стоимость ГТС страны по оценкам "авторитетной международной компании" составляет около $14 млрд Среди иных предложенных компанией инициатив — обязать правительство Украины в координации с международными партнерами разработать и утвердить план действий на случай "полного отсутствия транзита после 2019 года".
Между тем, в последующем представители "Нафтогаза" утверждали, что в этом обращении не было предложения продать половину ГТС.
В компании сообщали, что новый оператор ГТС появится на Украине в начале 2020 года по истечении действия транзитного контракта между Украиной и РФ. При этом новая структура будет отдельным юридическим лицом в составе "Нафтогаза". Кабинет министров страны начал поиск партнеров по управлению украинской ГТС в декабре прошлого года. Закон Украины "О рынке природного газа" предусматривает возможность привлечения инвестора к работе и управлению ГТС путем обладания до 49% акций оператора газотранспортной системы.
ТАСС: последние новости
Нетаньяху заявил, что гибель российского Ил-20 могла иметь более серьезные последствия Telegraph: британские спецслужбы выявили третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей Британская газета назвала настоящее имя человека, подозреваемого в отравлении Скрипалей
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с «отрубленными руками» получил продолжение21
Порошенко встал на колени286
Сварившиеся заживо в кипятке праздновали день рождения132
Командир Чепиги заговорил99
Продюсер цирка насиловал детей в Москве27
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
04:15
Индия осмелилась послать США «куда подальше»
Азия Оружие
05:34
Продюсер цирка насиловал детей в Москве
Криминал Происшествия
01:23
Пока вы спали: За бесплатные путевки придется платить
Общество
00:59
Лоза и Резник «распяли» Лазарева за плагиат
Шоу-бизнес
04:38
Порошенко встал на колени
В мире Украина
00:56
Скандал с «отрубленными руками» получил продолжение
Происшествия
05:38
Командир Чепиги заговорил
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение