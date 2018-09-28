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Турция похвалила себя за умиротворение Идлиба
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Турция похвалила себя за умиротворение Идлиба 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Турецкие спецслужбы играют главную роль в реализации договоренностей о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriet Daily News.
«Нагрузка большей частью ложится на национальную разведывательную организацию (MIT)», — сказал он.
Как отметил турецкий лидер, Дамаск считает крайне важным уничтожение тяжелого вооружения радикальных группировок в провинции.
Эрдогана также беспокоит поток беженцев, которые могут хлынуть в страну в случае операции российских и сирийских военных на границе. «Работа [по возвращению беженцев в Сирию] идет. Вчера около 50-60 человек вернулись в свои дома», — пояснил он. По словам президента, он обсуждал вероятность военных действий в Идлибе с Москвой. «Надеемся, этого не произойдет, — сказал лидер. — [Президент России Владимир] Путин дал нам обязательства».
7 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. Джихадистам предлагается сдать оружие, технику и распустить всех иностранных наемников. К 10 октября Анкара планирует разоружить все находящиеся на этой территории бандформирования.
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