Турция похвалила себя за умиротворение Идлиба

Турецкие спецслужбы играют главную роль в реализации договоренностей о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб . Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган , передает Hurriet Daily News.

«Нагрузка большей частью ложится на национальную разведывательную организацию (MIT)», — сказал он.

Как отметил турецкий лидер, Дамаск считает крайне важным уничтожение тяжелого вооружения радикальных группировок в провинции.

Эрдогана также беспокоит поток беженцев, которые могут хлынуть в страну в случае операции российских и сирийских военных на границе. «Работа [по возвращению беженцев в Сирию] идет. Вчера около 50-60 человек вернулись в свои дома», — пояснил он. По словам президента, он обсуждал вероятность военных действий в Идлибе с Москвой. «Надеемся, этого не произойдет, — сказал лидер. — [Президент России Владимир ] Путин дал нам обязательства».

7 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. Джихадистам предлагается сдать оружие, технику и распустить всех иностранных наемников. К 10 октября Анкара планирует разоружить все находящиеся на этой территории бандформирования.