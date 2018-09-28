«Герой украинского народа»: Порошенко встал на колени у могилы Маккейна

Петр Порошенко встал на колени на могиле…Джона МакКейна.



Без комментариев. pic.twitter.com/E64GdWA6Mm— щука ФСО (@shchukaFSO) 28 сентября 2018 г. В своих аккаунтах в соцсетях он назвал его "великим другом Украины " и сообщил, что возложил цветы на могилу "истинного героя не только американского, но и украинского народа".

Порошенко также опубликовал фото у могилы Маккейна. На одной из них президент Порошенко стоит перед могилой американского сенатора на коленях, однако вскоре после критики в Сети именно это фото было удалено, но его сохранили другие интернет-пользователи.

Кроме того, как сообщается на сайте украинского президента, командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко оставил на могиле американского сенатора Маккейна памятный знак ВМСУ. Как говорится в сообщении, это было сделано "в знак большого уважения украинских военных моряков и морских пехотинцев к выдающемуся американскому политическому деятелю, большому другу Украины".