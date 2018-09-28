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Порошенко встал на колени у могилы Маккейна
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«Герой украинского народа»: Порошенко встал на колени у могилы Маккейна 

Вести.Ru + ещё 2 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Петр Порошенко с супругой Мариной во время визита в США посетил кладбище на территории американской Военно-морской академии, где похоронен сенатор Джон Маккейн.
В своих аккаунтах в соцсетях он назвал его "великим другом Украины" и сообщил, что возложил цветы на могилу "истинного героя не только американского, но и украинского народа".
Порошенко также опубликовал фото у могилы Маккейна. На одной из них президент Порошенко стоит перед могилой американского сенатора на коленях, однако вскоре после критики в Сети именно это фото было удалено, но его сохранили другие интернет-пользователи.
Кроме того, как сообщается на сайте украинского президента, командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко оставил на могиле американского сенатора Маккейна памятный знак ВМСУ. Как говорится в сообщении, это было сделано "в знак большого уважения украинских военных моряков и морских пехотинцев к выдающемуся американскому политическому деятелю, большому другу Украины".
Маккейн, который был известен своей резкой антироссийской позицией, умер от рака мозга в конце августа. Почетными гостями церемонии прощания с сенатором стали ключевые действующие лица госпереворота на Украине: президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и бывший мэр Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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