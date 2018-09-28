Эрдоган обвинил США в невыполнении обязательств по сирийскому Манбиджу

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана . Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН

"США не выполнили дорожную карту и календарь по Манбиджу. YPG не покинули этот регион. США не сдержали своих обещаний", — сказал он.

Эрдоган обвинил США в том, что они усиливают свое военное присутствие на севере Сирии "совместно с террористической организацией" и добавил, что Турция принимает ответные меры в Идлибе.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Турция проводить согласованную с РФ операцию на территориях к востоку от Евфрата, контролируемых YPG, Эрдоган сказал, что на данный момент ее нет в повестке дня. "Но я не могу сказать, что этого не произойдет. Давайте посмотрим на развитие событий", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России