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Мадуро рассказал о «сердечной встрече» с генсеком ООН
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Мадуро рассказал о «сердечной встрече» с генсеком ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Встреча состоялась "на полях" 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, для участия в которой Мадуро прибыл в среду.
"Я провел сердечную встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, на которой рассказал правду о Венесуэле. Мы договорились об общей стратегии по сотрудничеству с ООН для развития нашей любимой родины", — написал Мадуро в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее, подверг президента Венесуэлы жесткой критике за тяжелую экономическую и политическую ситуацию в стране. Сам Мадуро с трибуны ООН заявил, что готов встретиться с Трампом, чтобы обсудить тематику региона.
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