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Порошенко назвал Украину флангом НАТО
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Порошенко на церемонии передачи патрульных катеров США назвал Украину флангом НАТО 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко назвал Украину восточным флангом НАТО в ходе церемонии передачи стране двух американских патрульных катеров класса Island. Торжественное подписание соглашение о передаче катеров состоялось в четверг на базе Береговой охраны США в Балтиморе при участии президента Украины Петра Порошенко.
"Первые два корабля класса Island станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами. Вместе с помощью США в строительстве командного центра ВМС Украины в Очакове", — сказал он.
Порошенко также заявил, что США являются лидером в практической поддержке вооруженных сил Украины.
"На протяжении трех с половиной лет американские канадские, эстонские, латвийские и другие инструктора помогали мне как главнокомандующему построить новую украинскую армию", — добавил он.
Президент Украины заверил, что будет выполнять обязательства по приведению украинской армии в соответствие стандартам Североатлантического альянса.
"Наши военные обязательства составляют 6% от ВВП — это больше, чем военные обязательства стран-членов НАТО, что еще раз подчеркивает, что Украина является восточным флангом НАТО", — сказал он.
Как сообщил перед началом церемонии начальник управления кораблестроения Военно-морских сил Украины (ВМС) Василий Радчук, ВМС смогут использовать полученные катера осенью 2019 года. При этом США передают катеры без вооружения.
Всего в США в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века было построено 49 катеров класса Island. В настоящее время Пентагон осуществляет их замену на более современные и быстроходные катера класса Sentinel. В результате в 2015 году три катера Island были переданы Пакистану, еще два в минувшему году получила Грузия. Патрульные катеры Island имеют водоизмещение 168 тонн и способны развивать скорость до 29,5 узла.
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