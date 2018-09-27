Сюрприз в платежках ЖКХ и другие события дня

Главные события четверга

Ил-20 погубила поразительная случайность

Новые тарифы ЖКХ шокируют россиян

Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме

"Разоблаченного" Боширова не нашли на сайте Интерпола

кадр из видео

Порошенко и Трампа с женами высмеяли в Сети

Пользователи социальных сетей высмеяли совместную фотографию президентов Украины и США . На фото украинский лидер позирует со своей женой, своим американским коллегой Дональдом Трампом и его супругой.

Лавров преподнес генсеку ООН неожиданный подарок

Сто самолетов подняли в небо по приказу ВКС РФ

Около ста самолетов семи стран СНГ в четверг начали учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России.

В РФ не останется инвалидов

В России вводят новые правила регистрации автомобилей

Хоккеист умер во время матча в Москве

В московском районе Южное Бутово во время матча любительской Окружной хоккейной лиги скончался 43-летний хоккеист