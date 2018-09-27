Сюрприз в платежках ЖКХ и другие события дня

Ил-20 погубила поразительная случайность
Предварительные итоги расследования, проведенного по факту катастрофы Ил-20, разъясняют все нестыковки заявлений как российского Минобороны, так и Израиля.
Новые тарифы ЖКХ шокируют россиян
Россияне могут обнаружить «сюрприз» в квитанциях за ЖКХ в 2019 году. Об этом рассказал Дмитрий Гордеев, эксперт фонда «Институт экономики города».
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Информация украинских силовиков о существовании тайного водопровода из Украины в Крым является бредом.
"Разоблаченного" Боширова не нашли на сайте Интерпола
кадр из видео
В списке разыскиваемых на сайте Интерпола не оказалось «Анатолия Чепиги» — именно так звучит «настоящее», по мнению Британии, имя Руслана Боширова.
Порошенко и Трампа с женами высмеяли в Сети
Пользователи социальных сетей высмеяли совместную фотографию президентов Украины и США. На фото украинский лидер позирует со своей женой, своим американским коллегой Дональдом Трампом и его супругой.
Лавров преподнес генсеку ООН неожиданный подарок
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился в рамках Генассамблеи ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.
Сто самолетов подняли в небо по приказу ВКС РФ
Около ста самолетов семи стран СНГ в четверг начали учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России.
В РФ не останется инвалидов
В Минтруде задумались об отказе от слова «инвалиды» в законодательстве и замене его нейтральным термином.
В России вводят новые правила регистрации автомобилей
Уже с 6 октября автомобили в России будут ставиться на учет в соответствии с новым приказом МВД. Ведомство упрощает, в частности, регистрацию машины с замененным двигателем.
Хоккеист умер во время матча в Москве
В московском районе Южное Бутово во время матча любительской Окружной хоккейной лиги скончался 43-летний хоккеист.
Петербург примет чемпионат мира по хоккею
На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) было принято решение, что чемпионат мира 2023 года пройдёт в Санкт-Петербурге.