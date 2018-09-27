Ещё
Венгрия пригрозила выслать консула Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Венгрии заявил о готовности выслать консула Украины 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выдворит консула Украины в случае высылки украинской стороной венгерского консула из города Берегово Закарпатской области.
Об этом он сказал в интервью ТАСС.
По его словам, глава МИД Украины Павел Климкин на полях Генеральной ассамблеи ООН спросил у него, собирается ли Венгрия отзывать своего консула в связи с появлением в интернете видео с выдачей жителям Закарпатья венгерских паспортов, на что получил отрицательный ответ. После этого Климкин пригрозил ему высылкой консула Венгрии.
«Я ответил, что у меня нет причин его отзывать, так как он не сделал ничего, нарушающего венгерское или международное законодательство. Тогда он сказал, что украинская сторона его выдворит. Я ответил: хорошо, но это не останется без реакции. Я выдворю одного из украинских дипломатов того же уровня из Венгрии», — указал Сийярто.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по факту информации о выдаче паспортов Венгрии украинским гражданам в Берегове возбуждено уголовное дело.
RT на русском: последние новости
В соцсетях обсуждают совместное фото Порошенко и Трампа с жёнами В Раде рассказали об аплодисментах после выступления Порошенко на ГА ООН В Киеве проходит митинг из-за нападений на активистов
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия Китаю: Не надо было красть наш истребитель140
«Это он, Толя»: земляки опознали в Боширове Чепигу373
Карельский душегуб: появились новые жертвы17
Лавров «жестко» поговорил с главой МИД Британии23
Родственники сестер Хачатурян подрались в суде6
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
10:12
Подмосковье погрузилось во тьму
Происшествия Другое
02:38
На Бузову подают заявление в полицию
Шоу-бизнес
08:39
Боширову придумали имя из анекдота
Политика Общество
03:10
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Общество Политика
00:39
Ил-20 погубила поразительная случайность
Армия Происшествия
03:30
Пока вы спали: Россию попросили остановить
Общество
00:10
В сети появилось видео сгибающегося телефона
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение