СБУ считает Пушилина заказчиком убийства главы ДНР 

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись беседы, которая, как утверждается, свидетельствует о подготовке председателем Народного совета ДНР Денисом Пушилиным принудительного отстранения Александра Захарченко от должности главы республики.
По данным спецслужбы, беседа между официальным помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными состоялась 12 июня в 16:50 в ресторане в турецком городе Анталия. Подчеркивается, что аудиозапись подтверждает подготовку Пушилиным «государственного переворота» в ДНР. СБУ отмечает, что «во время обсуждения планов на „нейтральной территории“ Лаврентьев акцентирует внимание собеседников на необходимости замены до сентября этого года действующего главы ДНР без проведения выборов».