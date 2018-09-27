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СБУ считает Пушилина заказчиком убийства главы ДНР
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СБУ считает Пушилина заказчиком убийства главы ДНР 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись беседы, которая, как утверждается, свидетельствует о подготовке председателем Народного совета ДНР Денисом Пушилиным принудительного отстранения Александра Захарченко от должности главы республики.
По данным спецслужбы, беседа между официальным помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными состоялась 12 июня в 16:50 в ресторане в турецком городе Анталия. Подчеркивается, что аудиозапись подтверждает подготовку Пушилиным «государственного переворота» в ДНР. СБУ отмечает, что «во время обсуждения планов на „нейтральной территории“ Лаврентьев акцентирует внимание собеседников на необходимости замены до сентября этого года действующего главы ДНР без проведения выборов».
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