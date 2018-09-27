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В центре Киева установили синюю руку
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В Киеве на месте, где стоял памятник Ленину, появилась большая синяя рука 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: ІНФОРМАТОР
Новый арт-объект — большая синяя рука — появился в центре Киева возле постамента, на котором стоял памятник Ленину, сообщила в четверг пресс-служба Киевской городской администрации.
"Арт-объект устанавливается временно и изображает гигантскую руку, которая символизирует дружбу и общение", — говорится в сообщении. Автором арт-объекта является скульптор из Румынии Богдан Раци.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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