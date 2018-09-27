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Американский летчик под героином устроил погоню
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Американский летчик устроил погоню под метамфетамином 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Wickenburg Police Department
В американском штате Аризона летчик ВВС США устроил переполох. Он сел за руль под воздействием метамфетамина и героина и, превысив скорость, заставил полицейских преследовать себя. Об этом сообщает издание Air Force Times.
Брэндон Тайнер, 21-летний военнослужащий, принял запрещенные вещества в Лас-Вегасе и, по его словам, почувствовал себя персонажем видеоигры. На скорости более 100 километров в час он промчался на своем Chevrolet Camaro мимо патруля дорожной полиции в городе Викенбург, где скоростное ограничение составляет 40 километров в час.
Полицейский Джастин Лемон пустился в погоню, но сначала ему не удалось догнать нарушителя — тот разогнался до 140 километров в час. Однако патрульный сумел отследить, куда повернул Тайнер, и заблокировал ему путь своим внедорожником. Лемон вышел, и, направив табельное оружие на водителя, потребовал остановиться. Это никак не повлияло на действия летчика под тяжелыми наркотиками — он, не сбавляя скорости, протаранил полицейскую машину и помчался дальше. Лемону удалось отпрыгнуть, и он не пострадал.
Спустя короткое время нарушитель бросил машину возле жилого комплекса и сбежал. Прибывшие на место полицейские безуспешно искали его в течение часа. Тайнер сам позвонил своей девушке, которая приехала на место событий, и попросил стражей порядка к телефону. После этого он сдался властям и объяснил свои поступки сильными галлюцинациями от наркотиков. По словам нарушителя, он думал, что находится в видеоигре, а жилой комплекс, к которому приехал, видел во сне месяц назад.
В машине Тайнера полицейские нашли остатки героина. Летчику предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе, в нападении на полицейского при отягощающих обстоятельствах, неосторожной езде и хранении и употреблении запрещенных препаратов.
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