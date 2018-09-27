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Украина обвинила Венгрию в «гуманитарной агрессии»
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Украина обвинила Венгрию в «гуманитарной агрессии» 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Politeka Online / YouTube
Венгрия ведет против Закарпатской области Украины «гуманитарную агрессию», на которую Киеву необходимо ответить. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Видео доступно на YouTube (с 5:50).
«Я считаю, что Венгрия ведет полноценную гуманитарную агрессию против отдельного региона Украины, речь идет о Закарпатской области. Насаждаются культурно-языковые ценности Венгрии, раздаются паспорта и гражданство, массово ведется фактически пропаганда», — сказал он, уточнив, что происходящее «фактически дублирует действия России в Крыму».
По его мнению, Киеву необходимо отвечать Будапешту жестче, например, назначить при МИД «уполномоченного по противодействиям гуманитарной агрессии Венгрии в Украине».
19 сентября украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором, как утверждалось, показана процедура вручения венгерских паспортов жителям Закарпатья. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага, а представители Будапешта просили новоиспеченных граждан «скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства». Позже выяснилось, что в Закарпатье выдавались, вероятнее всего, не паспорта, а другие документы.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев вышлет из страны венгерского консула. Его венгерский коллега Петер Сийярто пообещал, что Будапешт ответит зеркально.
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