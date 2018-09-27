В Сети высмеяли синюю руку в Киеве

Синяя рука на месте памятника Ленину в Киеве рассмешила пользователей Сети

Пользователи Сети высмеяли установленную в Киеве на месте памятника Ленину огромную синюю руку авторства румынского скульптора Богдана Раци.

"Арт-объект устанавливается временно и изображает гигантскую руку, которая символизирует дружбу и общение", — говорится в заявлении пресс-службы Киевской городской администрации.

"В Киеве на Бессарабке появилась рука Кремля", — пошутил в Twitter пользователь @mudzhyri.

"А что, если на самом деле это памятник зиге?" — задался вопросом @spacelordrock.

"Перчатка заробитчанина, моющего унитазы Венской оперы", — написала ‏@martova80.

Кое-кто предположил, каким был источник вдохновения румынского скульптора.

"Синяя рука на Бессарабке символизирует киевлянина, который в сентябре моется холодной водой", — написал один из пользователей Facebook, намекая на отсутствие горячего водоснабжения во многих домах в украинской столице.