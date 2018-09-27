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В Сети высмеяли синюю руку в Киеве
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Синяя рука на месте памятника Ленину в Киеве рассмешила пользователей Сети 

РИА Новости + ещё 20 1 час назад
Фото: ІНФОРМАТОР
Пользователи Сети высмеяли установленную в Киеве на месте памятника Ленину огромную синюю руку авторства румынского скульптора Богдана Раци.
"Арт-объект устанавливается временно и изображает гигантскую руку, которая символизирует дружбу и общение", — говорится в заявлении пресс-службы Киевской городской администрации.
"В Киеве на Бессарабке появилась рука Кремля", — пошутил в Twitter пользователь @mudzhyri.
"А что, если на самом деле это памятник зиге?" — задался вопросом @spacelordrock.
"Перчатка заробитчанина, моющего унитазы Венской оперы", — написала ‏@martova80.
Кое-кто предположил, каким был источник вдохновения румынского скульптора.
"Синяя рука на Бессарабке символизирует киевлянина, который в сентябре моется холодной водой", — написал один из пользователей Facebook, намекая на отсутствие горячего водоснабжения во многих домах в украинской столице.
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