Умер Джон Канлифф

Детский писатель и поэт Джон Канлифф скончался в возрасте 85 лет, передает Daily Mail.

Канлифф, автор сценариев к мультфильму "Почтальон Пэт", скончался в своем доме в городе Илкли. У него остался единственный сын.

О смерти писателя сообщила местная газета. "Джон Канлифф покинул свой дом в Илкли в дождливый день 20 сентября и никогда не вернется. Даже небеса оплакивали Джона, талантливого автора "Почтальона Пэта", "Рози и Джима" и многих ранее напечатанных сборников стихов и рассказов для детей", — говорится в некрологе.

Мультсериал "Почтальон Пэт" выходил на разных каналах с 1981 по 2017 год. В 2014 году в прокат вышел полнометражный анимационный фильм "Почтальон Пэт".