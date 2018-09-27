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Умер Джон Канлифф
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Умер Джон Канлифф 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: sky.com
Детский писатель и поэт Джон Канлифф скончался в возрасте 85 лет, передает Daily Mail.
Канлифф, автор сценариев к мультфильму "Почтальон Пэт", скончался в своем доме в городе Илкли. У него остался единственный сын.
О смерти писателя сообщила местная газета. "Джон Канлифф покинул свой дом в Илкли в дождливый день 20 сентября и никогда не вернется. Даже небеса оплакивали Джона, талантливого автора "Почтальона Пэта", "Рози и Джима" и многих ранее напечатанных сборников стихов и рассказов для детей", — говорится в некрологе.
Мультсериал "Почтальон Пэт" выходил на разных каналах с 1981 по 2017 год. В 2014 году в прокат вышел полнометражный анимационный фильм "Почтальон Пэт".
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