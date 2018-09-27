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США передадут Украине оружие на сотни миллионов долларов
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Украина получит от США оружие на сотни миллионов долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jason Miczek / Reuters
Конгресс США одобрил выделение Украине в 2019 году военной помощи на сумму в 250 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Вашингтоне на странице в Facebook.
«Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019", который предусматривает выделение 250 миллионов долларов для помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в сообщении посольства. Отмечается, что в 2019-м США выделит стране на 50 миллионов долларов больше, чем в текущем году.
Выделенные деньги пойдут на предоставление Украине летальных видов вооружения, замены ранее поставленного оружия и военных товаров, логистической поддержки, проведения военных учений. США также продолжат оказывать стране разведывательную поддержку.
Для вступления закона в силу его должен подписать президент США Дональд Трамп.
Накануне, 26 сентября, стало известно о передаче Береговой охраной США Украине двух списанных катеров.
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