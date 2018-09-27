Трамп объяснил смех во время своего выступления в ООН

Он отметил, что публика смеялась не над ним, а вместе с ним.

"Нам было весело. Лживые СМИ сообщают, что люди смеялись над президентом Трампом. Они смеялись не надо мной. Люди хорошо провели время со мной. Мы делали это вместе. Мы хорошо провели время. Они уважают то, что я сделал", — заявил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что зал встретил смехом начало выступления Трампа, когда он начал перечислять успехи своей администрации.