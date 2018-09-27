Трамп объяснил смех во время своего выступления в ООН 

Президент США Дональд Трамп объяснил смех публики в зале Генассамблеи ООН во время своего выступления. Слова политика приводит РБК со ссылкой на агентство Associated Press.
Он отметил, что публика смеялась не над ним, а вместе с ним.
"Нам было весело. Лживые СМИ сообщают, что люди смеялись над президентом Трампом. Они смеялись не надо мной. Люди хорошо провели время со мной. Мы делали это вместе. Мы хорошо провели время. Они уважают то, что я сделал", — заявил глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что зал встретил смехом начало выступления Трампа, когда он начал перечислять успехи своей администрации.