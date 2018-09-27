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Австралия выступила с обвинениями России по МН17
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Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы по МН17 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн посетовала, что Россия не принимает выводы совместной следственной группы (ССГ), которая вела дело о крушении малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.
«Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования, проводимого ССГ. Мы выражаем сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ на сегодняшний день», — цитирует «Интерфакс» выступление Пэйн после встречи и обсуждения вопроса с главами МИД Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии.
Она подчеркнула, что Австралия полностью доверяет «беспристрастности, независимости и профессионализму ССГ и ее выводам».
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что ССГ «привела убедительные свидетельства» в пользу сделанных выводов.
Ранее во вторник сообщалось, что главы МИД Нидерландов и Австралии Стеф Блок и Марис Пейн на встрече в Нью-Йорке обсудили вопрос о «привлечении России к ответственности» в связи с тем, что считают Россию причастной к крушению самолета.
Напомним, Россия направила Нидерландам новые данные о ракете, сбившей самолет Boeing рейса МН17. Данные подтверждают вину Киева. В Киеве заявили, что представленные данные — это якобы «фейк Кремля», а в НАТО не нашли слов, чтобы оценить документы Министерства обороны России.
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