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Украина раскрыла планы на базу ВМС в Азовском море
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Украина раскрыла цель создания базы ВМС в Азовском море 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Министерство обороны Украины
Целью создания баз Военно-морских сил Украины на побережье Азовского моря является защита от «российской минной угрозы». Об этом в интервью телеканалу «Громадьске» рассказал замначальника штаба командования ВМС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.
«Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечения безопасности судоходства, предусматривающий проведение противоминных мероприятий. Это приоритетное направление развития ВМС», — сказал он.
Также Рыженко добавил, что группировка ВМС Украины в Азовском море пополнилась двумя артиллерийскими бронекатерами со «сканерами бокового обзора» для безопасного проведения противоминных мероприятий.
20 июля бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море. По его словам, чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, их необходимо проводить по контролируемым военными фарватерам в составе караванов.
26 сентября сообщалось, что Береговая охрана США передаст Украине два построенных в 1988 году и списанных патрульных катера. Церемония передачи должна состояться 27 сентября в присутствии президента Украины Петра Порошенко.
24 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утвердил планы по созданию военно-морских баз в Азовском море. Напряжение между Москвой и Киевом в этом районе стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.
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