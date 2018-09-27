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Американец спас внука ценой своей жизни
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Американец спас внука ценой своей жизни 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Lоuis Fire Department Emergency Medical Service
В штате Нью-Мексико мужчина погиб, спасая внука при падении автомобиля с горы, сообщает Daily Mail.
Шестидесятитрехлетний Джерард Гринаф и его 13-летний внук застряли на скале на своем джипе. Когда мужчина попытался выехать, камни покатились вниз и увлекли за собой автомобиль по склону высотой 45 метров. При падении транспортного средства Гринаф обхватил подростка, чтобы принять удар на себя.
Находившийся неподалеку от места происшествия медик оказал мужчине первую помощь, но безуспешно. Подросток потерял много крови, сломал ключицу и повредил позвоночник, получил травмы внутренних органов, но остался жив.
В больнице его состояние улучшилось, сейчас он лечится дома в Оклахоме, отмечает издание.
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