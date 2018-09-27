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Почему выступление Трампа на ГА ООН вызвало смех
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Трамп объяснил, почему его выступление на ГА ООН вызвало смех 

РИА Новости 1 час назад
Президент США Дональд Трамп сообщил, что смех в зале в начале его речи на открытии 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН был не над ним, а вместе с ним.
"Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело. Это был смех не надо мной", — сказал он в четверг журналистам.
Трам не пояснил, почему он трактует этот смех именно так, хотя и воспроизвел последовательность своих высказываний на трибуне в тот момент.
"Я был перед группой в высшей степени профессиональных людей, большая часть которых или из других стран, или из ООН. Людей, которые не очень расположены к рукоплесканиям, аплодисментам, улыбкам. Я услышал небольшой шум, и сказал: "Наша страна сильнее, чем когда либо". И это так. И я услышал небольшой шум. И я сказал: "Это правда". И я услышал улыбки. И сказал, что не ожидал, что это будет так", — сказал он.
Лидер США начал свое выступление на 73-й сессии ГА ООН рассказом о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Зал встретил его слова смехом.
Трамп улыбнулся и сказал, что не ожидал такой реакции, после чего продолжил рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.
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