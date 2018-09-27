Почему выступление Трампа на ГА ООН вызвало смех

Трамп объяснил, почему его выступление на ГА ООН вызвало смех

"Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело. Это был смех не надо мной", — сказал он в четверг журналистам.

Трам не пояснил, почему он трактует этот смех именно так, хотя и воспроизвел последовательность своих высказываний на трибуне в тот момент.

"Я был перед группой в высшей степени профессиональных людей, большая часть которых или из других стран, или из ООН. Людей, которые не очень расположены к рукоплесканиям, аплодисментам, улыбкам. Я услышал небольшой шум, и сказал: "Наша страна сильнее, чем когда либо". И это так. И я услышал небольшой шум. И я сказал: "Это правда". И я услышал улыбки. И сказал, что не ожидал, что это будет так", — сказал он.

Лидер США начал свое выступление на 73-й сессии ГА ООН рассказом о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Зал встретил его слова смехом.

Трамп улыбнулся и сказал, что не ожидал такой реакции, после чего продолжил рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.