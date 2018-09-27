Морской котик ударил мужчину осьминогом по лицу 

Весьма необычный способ выбрал морской котик, чтобы поприветствовать одного из байдарочников, который плавал у восточного побережья Южного острова Новой Зеландии. Во время морской прогулки ластоногое животное выпрыгнуло из-под воды по направлению к лодке и кинуло в лицо мужчины огромного осьминога. Инцидент удалось снять на видео, автор которого сообщил, что у него никогда ещё не было такого «замечательного» плавания. Новозеландские морские котики — коренные жители Южного острова, но их популяции также встречаются и на побережье Австралии. Самцы этого вида млекопитающих во взрослом возрасте весят до 180 кг, самки — примерно 80 кг. Похоже, что этому любителю байдарочных прогулок повезло, ему довелось познакомиться с не самым крупным представителем морских котиков, и встреча эта обошлась без серьёзных последствий.