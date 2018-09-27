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Ватикан опроверг поддержку автокефалии украинской церкви
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Ватикан опроверг заявление МИД Украины о поддержке автокефалии 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство Святого престола на Украине опровергло заявление МИД Украины о том, что Ватикан "уважает" решение Киева о создании автокефальной церкви.
Ранее МИД Украины заявил, что министр иностранных дел Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По результатам встречи ведомство сообщило, что Святой престол "уважает решение украинского народа относительно создания единой поместной церкви".
"Апостольская нунциатура на Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым престолом, для которого вопрос создания единой Украинской православной поместной церкви является внутренним вопросом православной церкви, по которому Святой престол не давал и не намерен предоставлять какую-либо оценку", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте нунциатуры.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.
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