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Билл Клинтон написал триллер про президента России
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Билл Клинтон написал триллер про президента России и «Крымского мясника» 

Lenta.ru + ещё 1 27 минут назад
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Роман бывшего американского президента Билла Клинтона «Президент пропал» поступил в продажу в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители издательство «Эксмо».
Книга написана в соавторстве с известным автором популярных триллеров Джеймсом Паттерсоном. Сюжет романа строится вокруг кибератаки, которой подвергается США и написана от лица американского президента.
Чтобы познакомить читателя с новой стороной деятельности Билла Клинтона, «Лента.ру» перепечатала фрагмент романа. Почитать его отрывок можно ЗДЕСЬ.
В книге неоднократно появляется и фигура президента России. Впрочем, речь не идет о Владимире Путине. Персонажа зовут Дмитрий Черноков. Есть в книге и премьер-министр РФ Иван Волков, которого авторы называют правой рукой и доверенным лицо главы государства и «Крымским мясником». По сюжету он бывший полковник Красной Армии, его «подозревают в многочисленных военных преступлениях сначала в Чечне, затем в Крыму и наконец в Украине: от насилия и расправ над мирными жителями до бесчеловечных пыток военнопленных и даже применения химического оружия».
Уже известно, что сеть Showtime приобрела права на экранизацию и начала съемки сериала по книге. Фильм должен выйти в следующем году.
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