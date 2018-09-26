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«Время Меркель подходит к концу»
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ZDF: время Меркель подходит к концу 

RT на русском 20 минут назад
Фото: Reuters
Верного сторонника Меркель Каудера неожиданно не переизбрали главой фракции ХДС/ХСС. Это внезапный путч депутатов направлен, в первую очередь, против канцлера, поясняет главный редактор немецкого телеканала ZDF Петер Фрай. Меркель потеряла поддержку и доверие собственной фракции, а потому не имеет права оставаться на своём посту. Время её безальтернативного правления подходит к концу, заключает журналист.
ПЕТЕР ФРАЙ, главный редактор телеканала ZDF: Это внезапный путч — против Каудера, верного сторонника канцлера, но в первую очередь против Ангелы Меркель. Даже её извинение в связи с делом Маасена — в её случае практически экстремальный жест смирения — уже не помогло. Большинство собственных депутатов оказалось сыто по горло властным союзом, в котором ведомство канцлера решало, а глава фракции Каудер организовывал большинство голосов.
ХДС и ХСС всегда считались партиями властной организации под девизом: «Для чего нужна программа, если вы назначаете канцлера?» Сегодня много лет копившееся разочарование пробило себе путь, а депутаты доказали свою независимость.
Ещё летом из-за спора по поводу политики Зеехофера по беженцам дело почти дошло до открытого конфликта между фракцией и Меркель. Это не совпадение. Нынешний мятеж вырос из разочарования. Это восстание после многих лет устоявшейся безальтернативности.
Сегодня победила альтернатива. Несмотря на клятвы в верности, которые мы слышали, Ральф Бринкхаус, годами критиковавший политику спасения евро, не был принят в свои ряды приверженцами идеи «Меркель должна уйти» во фракции ХДС/ХСС. Однако они его выбрали. У него есть задатки для того, чтобы чётко очертить курс ХДС, используя собственную голову, компетентность в сфере финансовой политики и скорее консервативный почерк. Может и хочет ли он сотрудничать со своей коллегой Налес, разорвёт ли он союз с СДПГ — теперь это будет ключевым вопросом большой коалиции, которая сегодня ослабела ещё больше.
Время Меркель на посту канцлера взрывается под давлением. Меркель свергла Коля, потеснила Мерца и обошла многих других, оставив их позади. Сейчас её время подходит к концу. Тот, кто потерял доверие собственной фракции, не может больше оставаться на посту.
Дата выхода в эфир 25 сентября 2018 года.
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