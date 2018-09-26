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НАТО намерено сохранить присутствие в Афганистане
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НАТО намерено сохранить присутствие в Афганистане 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
НАТО не планирует выводить свой контингент из Афганистана, так как это может привести к усилению позиций террористических организаций в регионе.
Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг.
«Когда мы сравниваем цену того, чтобы остаться, с ценой ухода, то наш вывод, что цена выхода будет выше. Потому что если мы сейчас уйдем из Афганистана, то нам придётся быть готовыми к тому, что талибы вернутся обратно, и ИГ* в Афганистане, она попыталась бы восстановить «халифат», который потеряла в Сирии и Ираке. То есть это вероятный итог того, если мы уйдём», — приводит слова генсека РИА Новости.
Он добавил, что НАТО не будет оставаться в Афганистане «дольше, чем необходимо».
Ранее в НАТО заявили, что контингент миссии альянса будет находиться в Афганистане до тех пор, пока в стране не установится мир.
*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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