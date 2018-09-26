НАТО намерено сохранить присутствие в Афганистане

НАТО не планирует выводить свой контингент из Афганистана , так как это может привести к усилению позиций террористических организаций в регионе.

Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг

«Когда мы сравниваем цену того, чтобы остаться, с ценой ухода, то наш вывод, что цена выхода будет выше. Потому что если мы сейчас уйдем из Афганистана, то нам придётся быть готовыми к тому, что талибы вернутся обратно, и ИГ* в Афганистане, она попыталась бы восстановить «халифат», который потеряла в Сирии и Ираке. То есть это вероятный итог того, если мы уйдём», — приводит слова генсека РИА Новости.

Он добавил, что НАТО не будет оставаться в Афганистане «дольше, чем необходимо».

Ранее в НАТО заявили, что контингент миссии альянса будет находиться в Афганистане до тех пор, пока в стране не установится мир.