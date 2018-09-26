Фото Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегический партнеров», — написал он под фото.

Пользователи пошутили над одинаковыми костюмами и галстуками глав государств. «Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только, кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа», — прокомментировал один из юзеров под постом.

«Весь мир стремится к индивидуальности и только парашик готов даже в одежде быть зависимым», — заметил другой. «Какое убожество… вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? А придется», — поиронизировала третья.

Комментаторы также пригляделись к некоторым деталям одежды людей на фото. «Дресс-код по-мужскому требует туфли надеть соответственно статуса президента государства, наш гарант надел туфли, которые мажоры надевают на "тусовки"», — обратил внимание один из пользователей. «У Трампа штаны помяты», — написал другой.