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Порошенко получил декларацию о непризнании Крыма
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Порошенко получил от Волкера декларацию о непризнании Крыма 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на полях ГА ООН передал президенту Украины Петру Порошенко символическую копию декларации госсекретаря Майка Помпео о непризнании Вашингтоном Крыма российским, сообщает администрация украинского президента.
«Спецпредставитель вручил символическую печатную копию декларации государственного секретаря США Майка Помпео от 25 июля 2018 года, в которой четко и недвусмысленно зафиксирована позиция Соединенных Штатов Америки относительно непризнания незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма», — говорится в сообщении на сайте администрации президента Украины.
Волкер заявил, что в декларации четко указано, что США не признают сейчас и никогда не признают «русскую аннексию Крыма».
Волкер добавил, что по духу и букве декларация похожа на аналогичную декларацию, которую в 1940 году принял и.о. госсекретаря США Самнер Веллес о непризнании Соединенными Штатами «советской оккупации» балтийских стран.
Напомним, Госдепартамент США в июле принял «Крымскую декларацию», в которой непризнание Крыма российским заявлено в качестве официальной политики США.
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