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Помпео посетит КНДР в октябре
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Помпео посетит КНДР в октябре 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео посетит в октябре Пхеньян для подготовки саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Госсекретарь Помпео принял приглашение… посетить Пхеньян в следующем месяце, чтобы добиться дальнейшего прогресса в выполнении обязательств, взятых на сингапурском саммите США и КНДР, включая окончательную, полностью контролируемую денуклеаризацию КНДР, и чтобы подготовиться ко второму саммиту между президентом Трампом и председателем Кимом», — приводит РИА Новости сообщение Госдепартамента США.
Также Помпео заявил, что провёл «очень позитивную» встречу с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на полях Генассамблеи ООН.
Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня.
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