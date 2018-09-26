Оскорбление Голиковой, новый обман россиян и другие события дня

Раскрыто место военной операции НАТО против РФ
СМИ Эстонии рассказали о готовящемся военном конфликте НАТО против России в районе финского архипелага Турку.
Трамп неожиданно поблагодарил Россию за Идлиб
Президент США Дональд Трамп в ходе заседания Совбеза ООН поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «замедление» военных действий в Идлибе.
“С туалетом перепутал”: Порошенко зашел к Лаврову
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про президента Украины Петра Порошенко, который ошибся дверью на сессии Генассамблеи ООН.
ЦБ выявил масштабную финансовую пирамиду
Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери».
Принят проект о пенсионных изменениях в России
Госдума приняла во втором чтении проект о совершенствовании пенсионной системы с учетом поправок президента.
Депутаты пришли в Госдуму в футболках и пожалели
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать регламент и приходить в зал пленарных заседаний в костюмах и галстуках.
Индексация тарифов ЖКХ стала неизбежной
Правительство России поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
Названа дата настоящей зимы в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал, когда в столицу придет «бабье лето» и какой будет осень в регионе.
Доренко оскорбил Голикову
58-летний журналист Сергей Доренко, комментируя в своем Telegram-канале повышение возрастного ценза для покупки алкоголя в России до 20-21 года, назвал вице-премьера Татьяну Голикову "52-летней старухой".