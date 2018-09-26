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Оскорбление Голиковой, новый обман россиян и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Раскрыто место военной операции НАТО против РФ

СМИ Эстонии рассказали о готовящемся военном конфликте НАТО против России в районе финского архипелага Турку.

Трамп неожиданно поблагодарил Россию за Идлиб

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания Совбеза ООН поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «замедление» военных действий в Идлибе.

“С туалетом перепутал”: Порошенко зашел к Лаврову

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про президента Украины Петра Порошенко, который ошибся дверью на сессии Генассамблеи ООН.

ЦБ выявил масштабную финансовую пирамиду

Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери».

Принят проект о пенсионных изменениях в России

Госдума приняла во втором чтении проект о совершенствовании пенсионной системы с учетом поправок президента.

Депутаты пришли в Госдуму в футболках и пожалели

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать регламент и приходить в зал пленарных заседаний в костюмах и галстуках.

Индексация тарифов ЖКХ стала неизбежной

Правительство России поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

Названа дата настоящей зимы в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал, когда в столицу придет «бабье лето» и какой будет осень в регионе.

Доренко оскорбил Голикову

58-летний журналист Сергей Доренко, комментируя в своем Telegram-канале повышение возрастного ценза для покупки алкоголя в России до 20-21 года, назвал вице-премьера Татьяну Голикову "52-летней старухой".
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