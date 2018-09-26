В Германии предложили распустить ЕС

Журналист Die Welt предложил распустить ЕС и создать новый союз без «Орбана, Сальвини и Ко»

Сегодня во многих странах, в том числе и Германии, можно с неудовольствием наблюдать за тем, как политики всё больше отрываются от реальности, «ослеплённые избирательностью своего внимания», пишет на страницах Die Welt немецкий журналист Кристоф Шильтц. И саммит глав государств и правительства ЕС в Зальцбурге — тому подтверждение, констатирует автор. На нём европейские элиты пытались разобраться с брекситом и миграционной политикой.

«Результат нулевой», — подводит итог их встречи Шильтц.

План перенаправить потоки беженцев в страны Северной Африки оказался «несбыточной фантазией», продолжает автор статьи. При этом сейчас ЕС не готов к повторению событий трёхлетней давности, когда в союз прибыло огромное количество мигрантов. Во внешней границе много дыр. Только в половине случаев депортация нелегалов проходит успешно. При этом вопрос справедливого распределения беженцев так до сих пор и не решён.

К тому же у Европы куча других проблем, отмечает Шильтц. Рост популизма, «опасные политические и экономические выходки итальянских властей», расширяющиеся «ножницы» между Западной и Восточной Европой, последствия развития цифровых технологий для рынка труда, непонятные отношения с Москвой и необходимость стратегического ответа на китайский Новый шёлковый путь, благодаря которому Пекин наращивает своё политическое влияние в Европе.

И это всего ряд примеров, подчёркивает Шильтц. Но они показывают, что власти ЕС не оправдывают ожиданий своих граждан. Проблем становится всё больше, но они не решаются. Все страны — члены Евросоюза страдают от сокращений бюджета и ведут себя всё более эгоистично. К тому же в принятии большинства вопросов действует принцип единогласия, чем активно пользуются страны, обладающие правом вето, для блокировки невыгодных для них инициатив. Например, Венгрия, пишет автор.

Главная проблема ЕС заключается в том, что он слишком разросся и в нём представлено слишком большое количество самых разных интересов. При этом в отличие от спортивных команд или садовых товариществ Евросоюз не может исключить из своих рядов тех, кто не разделяет его ценности. Эта фундаментальная конструкционная ошибка не была исправлена в Лиссабонском договоре от 2009 года. А теперь её уже нельзя устранить, потому что решение по этому вопросу также должно быть принято единогласно, объясняет Шильтц.

Не стоит обманываться, что ситуация с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини — это всего лишь этап, продолжает журналист. Он утверждает, что Евросоюз стал заложником «Сальвини, Орбана и Ко», поэтому их надо исключить: