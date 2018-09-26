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Трамп обвинил Россию в «резне» в Сирии
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Трамп заявил, что Россия и Иран «помогают резне» в Сирии 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в том, что они "помогают резне" в Сирии, при этом поблагодарив за решение по Идлибу.
"Россия и Иран помогают резне, которую устраивает сирийский режим", — заявил Трамп на заседании Совбеза ООН по нераспространению.
Обвинения в адрес России в связи с операцией в Сирии звучали неоднократно, при этом в Москве их называют голословными. В большинстве случаев западные лидеры отказываются признать заслуги РФ и Ирана в борьбе с террористами в САР. При этом РФ проводит операцию на законных основаниях — по запросу правительства Сирии, а Соединенные Штаты и их союзники воюют там в нарушение международного права.
При этом Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за "значительное замедление" возможного наступления в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом вооруженной оппозиции и боевиков ряда террористических организаций.
Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.
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