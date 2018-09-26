Трамп обвинил Россию в «резне» в Сирии

Трамп заявил, что Россия и Иран «помогают резне» в Сирии

"Россия и Иран помогают резне, которую устраивает сирийский режим", — заявил Трамп на заседании Совбеза ООН по нераспространению.

Обвинения в адрес России в связи с операцией в Сирии звучали неоднократно, при этом в Москве их называют голословными. В большинстве случаев западные лидеры отказываются признать заслуги РФ и Ирана в борьбе с террористами в САР. При этом РФ проводит операцию на законных основаниях — по запросу правительства Сирии, а Соединенные Штаты и их союзники воюют там в нарушение международного права.

При этом Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за "значительное замедление" возможного наступления в провинции Идлиб, которая остается последним оплотом вооруженной оппозиции и боевиков ряда террористических организаций.

Идлиб является последней провинцией Сирии, неподконтрольной официальному Дамаску. Вопрос изгнания оттуда террористов, который, как считает Москва, является на данный момент ключевым, обсуждался на состоявшемся 7 сентября саммите президентов России, Турции и Ирана.